Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door een schietpartij in het Amerikaanse Long Beach (Californië). Negen mensen raakten gewond, berichten lokale media.

Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. Buren verklaarden dat is geschoten in of bij een huis waar een Halloweenfeest plaatsvond. De krant Press-Telegram bericht dat verklede mensen het gebouw uit strompelden. De brandweer meldde dat gewonden zijn overgebracht naar plaatselijke ziekenhuizen.