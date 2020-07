Doden en gewonden door neerstorten vliegtuigje op woning in Wesel

Door het neerstorten van een klein vliegtuig in de Duitse plaats Wesel, aan de Rijn niet ver van de Nederlandse grens, zijn drie doden gevallen en een gewonde, aldus de politie. Het toestel met twee mannen aan boord kwam neer op het dak van een woning met appartementen. Beide inzittenden, onder wie de piloot, kwamen om het leven.

Het pand vloog meteen in brand en er volgde volgens ooggetuigen een grote explosie, meldde de krant Bild. Het derde slachtoffer is waarschijnlijk een vrouw die met haar peuter van 2 op de zolderverdieping woonde. Het kind liep licht letsel op en kon bijtijds in veiligheid worden gebracht. Het huis, met zeven wooneenheden, raakte zwaar beschadigd.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. Het lichtgewicht toestel was net opgestegen van het nabijgelegen vliegveld Wesel-Römerwardt.