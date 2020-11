Doden en gewonden door granaatinslagen Kabul

De Afghaanse hoofdstad Kabul is zaterdag getroffen door een serie granaatinslagen. Door de mortiergranaten kwamen zeker vijf mensen om het leven. Nog eens 21 burgers raakten gewond bij de aanval, zei een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken troffen veertien granaten voornamelijk woonwijken.

In augustus was er een soortgelijke aanval geweest op Kabul. Verschillende mensen raakten gewond en kwamen om bij de aanval. De terroristische beweging Islamitische Staat (IS) claimde de aanslag.

Ondanks het begin van vredesbesprekingen tussen de militante islamistische Taliban en de regering, gaat het conflict in het land door. Ook IS voert geregeld aanslagen uit.