Doden en gewonden door explosie in chemische fabriek India

Door een explosie in een chemische fabriek in het westen van India zijn woensdag zeker acht doden gevallen. Ook raakten 74 mensen gewond en moesten vijfduizend mensen die in de buurt van de fabriek wonen worden geëvacueerd.

Het ging om een opslagtank die explodeerde. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk, maar volgens de lokale autoriteiten „is de uitbarsting onder controle”. Er zou geen gevaar zijn voor omwonenden.

Industriële ongevallen komen vaker voor in India, vaak als gevolg van falende veiligheidscontroles in fabrieken. In mei kwamen twaalf mensen om het leven door een gaslek in een chemische fabriek in het oosten van India.