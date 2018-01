Doden en gewonden door busongeval Turkije

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen door een busongeval in de Turkse provincie Eski┼čehir. Ook raakten tientallen inzittenden gewond toen de touringcar van de weg raakte en een boom ramde.

Het gaat volgens de gouverneur van de provincie om 46 gewonden. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen in totaal in de bus zaten. Ook bestaat nog onduidelijkheid over de oorzaak van het ongeval.

De politie heeft de twee chauffeurs van het voertuig aangehouden, bericht persbureau DHA. De meeste inzittenden waren naar verluidt gezinnen uit hoofdstad Ankara.