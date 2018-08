Doden en gewonden door aardbeving westen Iran

In het westen van Iran, bij de grens met Irak, heeft zondag een aardbeving plaatsgevonden. De schok met een kracht van 6.1 was tot in de Iraakse hoofdstad Bagdad te voelen. Volgens de Iraanse staatszender IRIB zijn ten minste twee doden gevallen. Zeker 241 mensen raakten gewond.

Hulpverleners zijn naar het gebied gestuurd. De beving was op een diepte van nog geen 10 kilometer. Het epicentrum lag ongeveer 88 kilometer ten noordwesten van de Iraanse stad Kermanshah, meldt het Amerikaanse seismologisch instituut USGS. Nog zeker dertig naschokken zijn gevoeld.

Iran wordt vaker getroffen door krachtige bevingen. In november werd dezelfde grensregio getroffen door een krachtige aardbeving. Meer dan 600 mensen kwamen daarbij om het leven.