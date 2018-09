Doden en gewonden door aanval bij parade Iran

Zeker elf mensen zijn om het leven gekomen toen schutters het vuur openden tijdens een militaire parade in de Iraanse stad Ahvaz. Ook raakten tientallen mensen gewond, berichten Iraanse media.

De autoriteiten spreken over zeker vier aanvallers, van wie er twee zijn gedood. Videobeelden tonen chaotische toestanden. Mannen in militaire uniformen liggen op de grond terwijl kogels door de lucht vliegen. Burgers proberen zichzelf ondertussen rennend in veiligheid te brengen.

Aanvallers zouden zowel op militairen als burgers hebben geschoten. Meerdere slachtoffers zouden leden zijn van de Revolutionaire Garde, een elitekorps dat losstaat van de reguliere strijdkrachten. Volgens sommige berichten was een podium waar Iraanse functionarissen zich hadden verzameld het doelwit.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. Een woordvoerder van de Revolutionaire Garde wees met een beschuldigende vinger naar extremisten die worden gesteund door Saudi-Arabië, de grote rivaal van het sjiitische Iran.

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif beloofde dat zijn land „snel en besluitvaardig” zal reageren om Iraanse levens te verdedigen. Hij noemde de daders op Twitter „terroristen die zijn gerekruteerd, getraind en bewapend door een buitenlands regime”.

In meerdere Iraanse steden worden zaterdag vergelijkbare militaire parades gehouden. Daarmee wordt stilgestaan bij het begin van de Iraaks-Iraanse Oorlog in 1980. Dat bloedige conflict duurde acht jaar.