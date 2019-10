Doden en gewonden door aanslag Afghanistan

Zeker drie mensen zijn om het leven gekomen door een zware bomaanslag in het oosten van Afghanistan. Ook raakten volgens de autoriteiten tientallen mensen gewond, onder wie twintig kinderen in een religieuze school. „De explosie was enorm”, zegt een woordvoerder van de gouverneur van provincie Laghman.

De Taliban zeggen dat een truck vol explosieven is gebruikt bij de aanslag. Die ontplofte in de buurt van een politiehoofdkwartier. Het aantal slachtoffers loopt mogelijk nog op. Een inwoner van het gebied zegt dat onder het puin van getroffen gebouwen wordt gezocht naar slachtoffers.