Doden en gewonden bij schietpartij in Amerikaanse stad Rochester

In de Amerikaanse stad Rochester in de staat New York zijn zeker twee mensen gedood en veertien mensen gewond geraakt bij een schietpartij, bevestigt de plaatselijke politie.

De schietpartij gebeurde vermoedelijk bij een tuinfeest waar ongeveer honderd mensen aanwezig waren, aldus politiechef Mark Simmons. Toen het schieten begon vluchtten de feestgangers in paniek de straten op. Simmons sprak van een „chaotische situatie”.

De slachtoffers zijn een man en een vrouw, beiden van rond de 20 jaar oud. Hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Van de dader of daders ontbreekt elk spoor. De politie onderzoekt ook nog wat de aanleiding tot de schietpartij was.