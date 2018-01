Doden en gewonden bij raketaanval Afghanistan

Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen toen twee raketten insloegen op een markt in het noorden van Afghanistan. Zo’n 45 personen raakten gewond, zei een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Faryab tegen persbureau DPA. Het gaat onder meer om vrouwen en kinderen.

De bloedige aanval is nog niet opgeëist, maar de autoriteiten wijzen volgens nieuwszender TOLO met een beschuldigende vinger naar de Taliban. De opstandelingen zouden het eigenlijk hebben voorzien op het gebouw van de districtsraad. Ze raakten naar verluidt per ongeluk de bazaar in het district Khwaja Sabz Posh, waar op dat moment tientallen mensen uit omliggende dorpen aan het winkelen waren.