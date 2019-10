Doden en gewonden bij protesten in Irak

Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen tijdens protesten in Irak. Er zou onder meer met scherp zijn geschoten op demonstranten.

Betogers zijn boos vanwege de corruptie en hoge werkloosheid. Ze gingen vrijdag onder meer de straat op in Bagdad. Daar trokken demonstranten richting de Groene Zone, waar zich ambassades en overheidskantoren bevinden. Veiligheidstroepen vuurden traangas af om de menigte terug te drijven.

Een functionaris zegt dat twee doden vielen in de hoofdstad. Zij zijn mogelijk geraakt door traangasgranaten. Ook raakten bijna honderd mensen gewond. Er zouden nog eens vijf mensen om het leven zijn gekomen bij protesten in het zuiden van het land. Een militie opende het vuur in de stad Nasiriya, zeggen lokale bronnen.

De achtste dode viel ook in het zuiden. Die betoger zou brandwonden hebben opgelopen toen betogers kantoren in brand staken.