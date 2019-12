Doden en gewonden bij ernstig ongeluk België

Bij een ernstig verkeersongeluk in de Belgische provincie Henegouwen zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en meerdere zeer ernstig gewond geraakt. Een busje met elf mensen is met grote snelheid op een verkeersbarrière gereden die er was aangelegd om de snelheid van weggebruikers te minderen, meldden plaatselijke media.

De chauffeur verloor de macht over het stuur. Het ongeluk gebeurde in het dorp Hove, circa 30 kilometer ten zuidwesten van Brussel. voor zover bekend zijn er geen andere weggebruikers bij betrokken. Het persbureau Belga berichtte dat in het busje allemaal Belgen zaten.