Een vrachtvliegtuig van het type Antonov An-12 is kort voor de landing in het Oekraïense Lviv neergestort. Het toestel van de onderneming Ukraine Air Alliance was afkomstig uit Vigo in Spanje.

Oekraïense en Spaanse media meldden dat er vijf doden en drie zwaar gewonden zijn gevallen. Er waren acht mensen aan boord, de bemanning en één passagier die met de vracht meereisde. Over de oorzaak is nog niets bekend.