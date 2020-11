Doden en gewonden bij bomaanslagen in Afghaanse provincie Bamyan

Bij twee bomexplosies in een van de rustigste provincies van Afghanistan zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Bij de aanslag op een bazaar in de stad Bamyan in de gelijknamige provincie raakten ook 45 mensen gewond, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De aanval vond plaats terwijl de internationale gemeenschap op een donorconferentie in Genève besluit over financiële hulp aan Afghanistan. De aanslag is nog niet opgeëist.

Bamyan wordt beschouwd als een van de veiligste provincies van het door geweld geplaagde land. De extremistische Taliban die strijden tegen de door het Westen gesteunde regering in Kabul zijn de afgelopen jaren niet actief geweest in de centraal gelegen provincie waar relatief veel sjiieten wonen.