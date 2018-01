Doden en gewonden bij aardbeving Peru

Bij een zware aardbeving op de zeebodem bij Peru zijn zondag voornamelijk langs de Peruaanse kust twee doden en 65 gewonden gevallen. Lokale media meldden dat het epicentrum van de beving 56 kilometer uit de kust bij Puerto de Lomas was en op een diepte van 48 kilometer lag. De maritieme autoriteiten meldden dat er geen gevaar voor een vloedgolf bestond.

De beving had een kracht van 6,8 en heeft tal van panden doen instorten. Een dode viel door vallende stenen in het plaatsje Yauca, niet ver van de kust, waar tien panden instortten. Nog een dode viel in een dorp 20 kilometer noordelijker. Veel gewonden vielen in de kustplaats Chala.

De onderminister van Volksgezondheid, Mónica Meza, zei tegen de Peruaanse pers dat er in een soort mijn in de streek nu zeventien mensen worden vermist. De door de aardbeving getroffen streek ligt circa 400 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Lima.