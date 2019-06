Doden en gewonden bij aardbeving China

Bij een zware aardbeving in de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan zijn zes mensen om het leven gekomen en zeker 75 gewond geraakt. Dat melden de autoriteiten en de Chinese staatsmedia.

Het epicentrum van de beving was volgens persbureau Xinhua net buiten de stad Yibin. De aardbeving vond plaats rond 23.00 uur lokale tijd op een diepte van 16 kilometer en had een kracht van 6,0. In de daaropvolgende 40 minuten waren er meerdere naschokken waarvan de zwaarste een kracht had van 5,1.

De slachtoffers vielen allemaal in de regio’s Changning en Gongxian, ten zuiden van Yibin, melden lokale autoriteiten. In de provincie Sichuan zijn geregeld aardbevingen. Een zware beving van 7,9 in 2008 kostte aan 87.000 mensen het leven.