Doden door zware aardbeving bij Molukken

Meerdere mensen zijn op de Molukken om het leven gekomen door een zware aardbeving. Die had volgens de eerste berichten een kracht van 6,5. Later volgden ook nog naschokken.

De autoriteiten spreken over minstens zeven doden en vijf gewonden. Er vielen onder meer slachtoffers door vallend puin en een aardverschuiving. Een functionaris zegt dat ook patiënten zijn weggevlucht uit een ziekenhuis. Zij worden buiten het gebouw opgevangen.

Op beelden is te zien dat huizen in de stad Ambon, waar honderdduizenden mensen wonen, deels zijn ingestort. Over de totale omvang van de schade bestaat nog onduidelijkheid. De autoriteiten zeggen dat niet gevreesd hoeft te worden voor een tsunami.

Mensen renden tijdens de beving in paniek de straat op. „Ik lag te slapen met mijn gezin toen het huis plots begon te schudden”, zegt een journalist die in Ambon woont. „De aardbeving was erg krachtig. We renden naar buiten en zagen dat onze buren ook op de vlucht waren geslagen. Iedereen was in paniek.”

Indonesië wordt vaker opgeschrikt door zware aardschokken. Zo vielen vorig jaar duizenden doden door een beving met een kracht van 7,5 en een tsunami bij Sulawesi. Het natuurgeweld richtte een ravage aan in de stad Palu.