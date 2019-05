Doden door zwaar verkeersongeluk Mexico

In Mexico zijn 21 mensen om het leven gekomen door een ernstig verkeersongeluk in het oosten van het land. Nog eens 30 anderen raakten gewond toen hun bus op een bochtige weg in de staat Veracruz in botsing kwam met een vrachtwagen en in brand vloog.

Zeventien doden vielen in de bus, twee stierven in de vrachtwagen en twee overleden later in het ziekenhuis, melden lokale hulpdiensten. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, maar er wordt rekening mee gehouden dat de remmen van de vrachtwagen niet in orde waren.

De passagiers van de bus waren pelgrims uit de staat Chiapas in het zuiden van het land. Zij hadden de Basiliek van de Maagd van Guadalupe in Mexico-Stad bezocht en waren op weg naar huis, aldus hulpbisschop Salvador González.