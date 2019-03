Zeker veertig mensen zijn omgekomen doordat een overvolle veerboot zonk op de rivier de Tigris bij Mosul in Irak. Dat hebben de lokale politie en medici verklaard.

Onder de slachtoffers zijn veel vrouwen en kinderen die niet konden zwemmen. Reddingswerkers wisten twaalf mensen in veiligheid te brengen. Waardoor het schip is gezonken is niet bekend.