Doden door ziekenhuisbrand in Brazilië

Zeker elf mensen zijn in Rio de Janeiro omgekomen door een brand in een ziekenhuis die donderdagavond ontstond. Dat gebeurde in de buurt Maracanã. Snel na het ontstaan van de brand trof de brandweer het eerste dodelijke slachtoffer aan, vrijdag werden er nog eens tien lichamen geborgen. Er wordt gevreesd voor nog meer doden, omdat veel mensen nog worden vermist.

Vermoedelijk is de brand ontstaan door kortsluiting op een afdeling waar in totaal 103 mensen lagen. Brandweerlieden, ziekenhuispersoneel en omwonenden hebben de meesten in veiligheid kunnen brengen.

Een deel van de veelal oudere ziekenhuispatiënten is na de brand opgevangen in een nabijgelegen kleuterschool.