Doden door zelfmoordaanslag Somalië

Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen door een zelfmoordaanslag in Somalië. De dader reed met een voertuig naar een controlepost op zo’n 15 kilometer van hoofdstad Mogadishu en blies zich op, zeiden bronnen binnen de veiligheidsdiensten. Terreurorganisatie al-Shabaab heeft de aanslag opgeëist.

Een politiefunctionaris zei dat op het moment van de aanslag veel voertuigen stonden te wachten bij de controlepost. Een getuige verklaarde een enorme explosie en schoten te hebben gehoord. Daarna stegen grote rookwolken op. Een woordvoerder van al-Shabaab onderstreepte dat „veel veiligheidstroepen” aanwezig waren bij de post.

Het straatarme Oost-Afrikaanse land wordt regelmatig opgeschrikt door bloedige aanslagen. Een woordvoerder van vredesmissie AMISOM deelde mee dat donderdag ook zeker drie doden vielen door een mortieraanval op Mogadishu. Twee andere mensen raakten gewond.

Door een aanslag met twee autobommen vielen vrijdag ook al tientallen doden in Mogadishu. In oktober kwamen zelfs meer dan vijfhonderd mensen om het leven door een zware bomaanslag in de stad.