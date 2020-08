Doden door watersnood op Grieks eiland

Extreem noodweer heeft op het grote Griekse eiland Euboea het leven gekost aan zeker vijf personen, onder wie een baby. Daarnaast wordt nog een persoon vermist. Door regenval en overstromingen liepen volgens de autoriteiten tientallen huizen schade op.

Het lichaam van het acht maanden oude kind is aangetroffen in een huis in het dorp Politika, zegt een woordvoerder van de brandweer. De ouders van het kind bleven ongedeerd. De twee andere slachtoffers zijn een bejaarde man en vrouw. De brandweer vond de tachtigers bewusteloos in woningen in hetzelfde dorp. Beide werden nog overgebracht naar een ziekenhuis, waar zij overleden.

Naast Politika zijn ook omliggende dorpen getroffen. Bij veel huizen stroomde het water naar binnen. Wegen zijn onbegaanbaar en dat bemoeilijkt de hulpverlening. „Vorig jaar hadden we branden, dit jaar zijn het overstromingen”, zei een eilandbewoner tegen de Griekse televisie.

Ook toeristen zitten in de problemen door het noodweer op het eiland, dat ook Evia wordt genoemd. Griekse media berichten dat vakantiegangers vastzitten op een kampeerlocatie. De brandweer en de kustwacht gaan op pad om gestrande mensen te redden. Daarbij worden ook helikopters ingezet.