Door een zware explosie in een vuurwerkfabriek in India zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden vermist. Volgens lokale autoriteiten in de stad Gurdaspur raakten veertien anderen gewond.

Het pand werd door de explosie en de brand die erop volgde volledig verwoest. Reddingswerkers zoeken in het puin naar overlevenden. De oorzaak van de explosie is niet bekend.