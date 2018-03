Een ontploffing in een illegale vuurwerkfabriek in India heeft aan zeker vijf mensen het leven gekost onder wie drie jonge kinderen. De fabriek was gevestigd in een privéhuis in de staat Bihar in het noordoosten van India.

Zestien mensen raakten gewond door de explosie waarvan de oorzaak niet duidelijk is. In India zijn vaker explosies in illegale vuurwerkfabrieken.