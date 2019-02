Doden door vliegtuigcrash in Californië

Door een vliegtuigcrash in de plaats Yorba Linda (Californië) zijn vijf mensen om het leven gekomen. Het kleine vliegtuig stortte neer op een woonwijk, berichten Amerikaanse media.

Op videobeelden is te zien dat een huis na de crash in lichterlaaie staat. Even verderop probeert een man met een tuinslang brandend puin te blussen dat op de weg ligt. Volgens een getuige ontplofte het toestel in de lucht. „Ik kwam naar buiten en het regende vliegtuigonderdelen”, aldus omwonende Jared Bocachica.

Het vliegtuigje, een Cessna 414A, was kort voor de crash opgestegen vanaf het nabijgelegen Fullerton Municipal Airport. De politie meldt dat de piloot de crash niet heeft overleefd. Hij was voor zover bekend de enige inzittende van het toestel. De andere vier overleden slachtoffers bevonden zich in een woning. Het zijn twee mannen en twee vrouwen. Drie mensen, onder wie een brandweerman, raakten gewond.