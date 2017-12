Doden door vliegtuigcrash Costa Rica

Zeker twaalf mensen zijn om het leven gekomen door een vliegtuigcrash in het westen van Costa Rica. Het gaat naar verluidt om tien buitenlandse toeristen en de twee bemanningsleden, melden de autoriteiten in het Centraal-Amerikaanse land.

Het kleine toestel stortte neer in bergachtig gebied in de buurt van Punta Islita, in de provincie Guanacaste. Het vliegtuig vloog vervolgens in brand. Over de nationaliteit van de buitenlandse slachtoffers is niets bekendgemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat Nederlanders erbij betrokken zijn. De toeristen komen allemaal uit de Verenigde Staten. Volgens CNN is een Amerikaans gezin van vijf omgekomen. Een van de piloten is een neef van vorige president Laura Chinchilla, laat de oud-president weten.