De tyfoon Mitag heeft in Zuid-Korea het leven gekost aan zeker zes mensen. De storm bracht hevige regenval in het zuiden van het land. Enkele slachtoffers vielen in gebouwen die onderliepen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken raakten vier mensen gewond.

Mitag is de achttiende tyfoon die dit jaar over het land raasde. Eerder werd Taiwan door de storm getroffen.