Doden door treinbotsing Pakistan

Door een botsing van twee treinen in Centraal-Pakistan zijn donderdag zeker negen mensen om het leven gekomen en meer dan zestig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde in het district Rahim yar Khan in de provincie Punjab toen een passagierstrein uit de oostelijke stad Lahore een goederentrein ramde die op een kruispunt was gestopt, zei een overheidsfunctionaris. Volgens hem waren 66 passagiers gewond geraakt en naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. „De conditie van vier passagiers is kritiek”, voegde hij eraan toe.