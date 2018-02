Doden door strijd om grasland in Zuid-Soedan

In het door oorlog verscheurde Zuid-Soedan zijn ten minste veertien mensen gedood tijdens gevechten om weidegrond. Er vielen bovendien verscheidene gewonden. De minister van Informatie van de bondsstaat Jonglei zei donderdag dat twee clans van de Dinka-stam elkaar in het gebied naar het leven staan in de strijd om grasland en waterbronnen. Hij verwacht dat het aantal slachtoffers zal stijgen.

Gewelddadige diefstal van vee en conflicten over grond om dat te laten grazen zijn niet ongewoon in het Oost-Afrikaanse land. Boeren lopen gehard door tientallen jaren strijd tegenwoordig gewapend met machinepistolen rond. Een meningsverschil escaleert snel.

Daarnaast is in Zuid-Soedan sinds 2013 een burgeroorlog gaande, met tienduizenden doden tot gevolg. Ongeveer vier miljoen inwoners zijn gevlucht.