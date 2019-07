Doden door schietpartijen VS

Bij schietpartijen in twee woningen in de Amerikaanse staat Wisconsin zijn in totaal vijf doden gevallen. Onder de doden is volgens de politie een man die in beide gevallen als dader wordt beschouwd.

De politie kwam in actie na een telefoontje over een mogelijke schietpartij in een huis in de plaats Lake Hallie. Daar troffen agenten een dode man en vrouw aan en twee gewonden. Toen de politie enkele uren later nabestaanden van de man wilden inlichten, werden in een ander huis de lichamen van een man, een vrouw en een kind aangetroffen.

De politie denkt dat er één schutter is geweest en zoekt naar zijn motief.