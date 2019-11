Doden door schietpartijen in VS

Zeker vier mensen zijn maandag om het leven gekomen door een schietpartij op een tuinfeest in de Amerikaanse stad Fresno (Californië). Ook raakten zes mensen gewond, meldde de politie.

De dader of daders openden het vuur in de achtertuin van een woning. Daar waren zo’n 35 mensen bijeengekomen om naar American football te kijken. Alle slachtoffers zijn mannen van 25 tot 35 jaar oud van Aziatische afkomst. Drie van hen stierven ter plaatse, een ander later in het ziekenhuis.

De autoriteiten tasten nog in het duister over het motief voor de schietpartij. Een politiefunctionaris zegt „geen aanwijzingen” te hebben dat het geweld bendegerelateerd was.

De politie weet nog niet hoeveel daders betrokken waren bij de schietpartij. Er wordt nog gezocht naar getuigen en camerabeelden die daar meer licht op kunnen werpen.

Later op de dag opende een schutter het vuur op een parkeerplaats van een Walmart-supermarkt in Duncan in de Amerikaanse staat Oklahoma. De politie in Duncan zei op Facebook dat twee mannen en een vrouw tijdens het incident waren omgekomen. Ter plaatse was een pistool gevonden. Het lokale televisiestation KSWO meldde dat onder de doden ook de vermeende schutter was.