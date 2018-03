Doden door schietpartij op universiteit VS

Door een schietpartij in een studentenflat op de campus van de Central Michigan University in Mount Pleasant zijn vrijdag twee personen om het leven gekomen. Verder is niemand gewond geraakt. Dat heeft de politie bevestigd. Ze gaat ervan uit dat het een zaak in de familiesfeer betreft, mogelijk een uit de hand gelopen ruzie.

De universiteit meldde al snel dat de doden geen studenten waren. Later werd duidelijk dat het om de ouders van de schutter ging. Zij kwamen de jongen ophalen voor de voorjaarsvakantie. De dader is nog niet gepakt. De politie is met speurhonden naar hem op zoek. Zijn signalement is verspreid, met de waarschuwing dat hij vuurwapengevaarlijk is.

Het schietincident in Mount Pleasant zorgde voor veel commotie in de VS. Amper twee weken geleden richtte een oud-leerling met een semi-automatisch geweer een bloedbad aan op Douglas High in Parkland, Florida. Zeventien mensen werden doodgeschoten. Het drama wakkerde de discussie over wettelijke beperkingen voor wapenbezit aan.