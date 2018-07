Doden door schietpartij in badplaats Mexico

Een schietpartij in het Mexicaanse toeristenoord Cancún heeft aan vijf mensen het leven gekost. Twee anderen raakten gewond.

De autoriteiten in de staat Quintana Roo meldden dat bendeleden en agenten elkaar beschoten. Dat gebeurde volgens de krant Excélsior in stadsdeel Puerto Juárez, vlakbij het strand. Sommige lokale media berichten dat de politiechef van de regio is doodgeschoten, maar de autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

De badplaats is een van de populairste toeristische bestemmingen van Mexico, maar volgens de autoriteiten zijn onder de slachtoffers geen toeristen.