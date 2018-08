Doden door schietpartij Canada

De Canadese politie zegt een verdachte te hebben opgepakt na een schietpartij in de stad Fredericton, in het oosten van het land. Bij het incident vielen volgens de autoriteiten zeker vier doden.

De politie heeft nog niet gemeld wat is voorgevallen in de hoofdstad van de provincie New Brunswick. Omwonenden kregen het advies zich te verschansen in hun huizen. CBC News sprak een man die vertelde geluiden gehoord te hebben die hem deden denken aan vuurwerk. „Het klonk een beetje als pop, pop, pop, pop.”

De politie zei eerder veel telefoontjes te krijgen. Inwoners kregen het verzoek het politiebureau niet direct te bellen, maar zich in noodgevallen te wenden tot het alarmnummer.