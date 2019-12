Doden door schietpartij bij opnemen muziekvideo VS

Zeker twee mensen zijn in de VS omgekomen toen een groep mensen die een video voor een rapnummer aan het opnemen waren onder vuur werden genomen, vermoedelijk vanuit een passerend voertuig. Bij het incident in de buurt van de stad Houston raakten minstens zes anderen gewond.

Op het moment van de schietpartij werden op de parkeerplaats van een kantoor opnamen gemaakt voor de rap. De politie omschreef de situatie als een hinderlaag waarin de groep terechtkwam. Het is niet duidelijk wat de aanleiding voor de schietpartij is. Van de gewonden zijn er enkele zeer ernstig aan toe, aldus de politie. De betrokkenen zijn twintigers.