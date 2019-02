Doden door schermutselingen grens Venezuela

GRAN SABANA (ANP/BLOOMBERG ). Bij schermutselingen bij de grens tussen Venezuela en Brazilië zijn vrijdag twee doden gevallen. De lokale bevolking probeerde te voorkomen dat regeringstroepen de grens sloten.

Het incident vond plaats bij Gran Sabana. De militairen werden tegengehouden door de inheemse Pemon-bevolking en begonnen daarna te schieten, waardoor de twee om het leven kwamen. Vijftien anderen raakten gewond.

„De militairen begonnen te schieten. Ze gebruikten geen traangas of hagel,” verklaarde een lid van de oppositie in het parlement. „Maar ze moesten zich terugtrekken omdat de inheemse gemeenschap fel protesteerde en de controle over het gebied behield.” De twee doden zouden een man en zijn echtgenote zijn.

President Nicolás Maduro deed onder andere de grens met Brazilië op slot om te voorkomen dat hulpgoederen Venezuela worden binnengebracht. Ondertussen is oppositieleider Juan Guaído met tientallen parlementsleden onderweg naar de grens met Brazilië om hulpgoederen in ontvangst te nemen. Dat moet zaterdag gebeuren, zo heeft hij aangekondigd.