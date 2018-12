Zeker elf mensen zijn omgekomen in Somalië in rellen tussen de politie en aanhangers van een vroegere leider van al-Shabaab die president wil worden. De leider werd gearresteerd.

Volgens de Somalische regering werd Mukhtar Robow aangehouden omdat hij bij zijn terugkeer in de stad Baidoa „militanten en wapens” had meegebracht. Onder de doden die vielen in de schermutselingen was een parlementslid.