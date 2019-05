Doden door rellen gevangenis Tadzjikistan

Bij een gevangenisopstand in een zwaarbeveiligde gevangenis in Tadzjikistan zijn 29 gevangenen en drie bewakers gedood. Dat heeft het ministerie van Justitie in het Centraal-Aziatische land bekendgemaakt.

In de gevangenis zitten voornamelijk religieuze extremisten, zoals aanhangers van Islamitische Staat. IS zat ook achter rellen in een andere gevangenis in het land, november vorig jaar.

In juli 2018 kwamen vier toeristen, onder wie een Nederlander, om het leven in Tadzjikistan door een aanslag van een IS-aanhanger. Vier vermoedelijke daders werden doodgeschoten door de politie. De enige die levend werd opgepakt, kreeg een levenslange celstraf. Of hij in deze gevangenis zat, is niet bekend.