„Doden door raketaanval op Turks kamp”

Zeker twee mensen zijn om het leven gekomen door een raketaanval op een Turks kamp in het grensgebied met Syrië. De slachtoffers zijn vermoedelijk strijders van het door Turkije gesteunde Vrije Syrische Leger (FSA), bericht persbureau Dogan. Ook raakten twaalf mensen gewond.

Het projectiel zou zijn afgevuurd vanuit de Syrische regio Afrin. Daar leveren Koerdische milities strijd met de Turkse strijdkrachten en hun bondgenoten, waaronder de FSA. De Koerdische YPG stelde dat Turkije maandag twee dorpen in het gebied vanuit de lucht heeft bestookt.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waar de YPG onderdeel van uitmaakt, stelden dat ook burgers om het leven zijn gekomen door het Turkse offensief. Een woordvoerder sprak in een verklaring over achttien doden en 23 gewonden.

De aanvallen op Koerdische doelen in Noord-Syrië begonnen afgelopen weekend. Turkije voerde artilleriebeschietingen en luchtaanvallen uit. Later staken ook grondtroepen de grens over. De SDF beloofde in een verklaring dat Afrin een „moeras” zal worden waar Turkse troepen „zware verliezen” zullen lijden.

De Turkse president Erdogan zei op zijn beurt dat er „geen terugweg” meer is. „We hebben dit besproken met onze Russische vrienden en hebben een overeenkomst met hen gesloten”, stelde hij tijdens een toespraak. Moskou heeft overigens niet bevestigd dat het groen licht heeft gegeven voor de interventie.