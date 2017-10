Doden door raketaanval op IS-kampen Jemen

Bij Amerikaanse raketaanvallen in Jemen zijn maandag tientallen strijders van Islamitische Staat (IS) om het leven gekomen. De aanvallen werden uitgevoerd op twee trainingskampen van de terreurbeweging, meldt het Amerikaanse ministerie van Defensie.

IS gebruikt afgezonderde gebieden in Jemen om aanvallen voor te bereiden op de Verenigde Staten en zijn bondgenoten, voegt het Pentagon eraan toe. In de kampen in de provincie al-Bayda leerden nieuwe IS-strijders onder meer schieten met machinegeweren en raketwerpers.