Doden door overstromingen Texas

Zware overstromingen hebben in de Amerikaanse staat Texas zeker vijf levens geëist. Drie mannen kwamen om toen de auto waarin ze zaten werd meegesleurd door het water, meldt de zender NBC. Een 19-jarige man werd gedood door een stroomstoot toen hij een paard probeerde te redden en het vijfde slachtoffer werd in een greppel gevonden. Ook hij was verdronken.

De overstromingen zijn veroorzaakt door de tropische storm Imelda. Op sommige plaatsen stond het water tot wel 5 meter hoog in de straten. De gouverneur heeft in verscheidene kustplaatsen de noodtoestand uitgeroepen.