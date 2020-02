Doden door overstromingen Indonesië

Overstromingen in en rond de Indonesische hoofdstad Jakarta hebben aan zeker vijf mensen het leven gekost. Volgens lokale autoriteiten verdronken zij of werden ze gedood doordat ze onder stroom kwamen te staan.

In het gebied regent het al dagen. Ongeveer 10.000 mensen hebben dinsdag hun huis moeten verlaten door de wateroverlast. Volgens de voorspellingen zou het na woensdag minder nat worden, maar voor maart wordt opnieuw zware regenval verwacht.

Overstromingen en aardverschuivingen zijn niet ongewoon tijdens het regenseizoen in het Zuidoost-Aziatische land. De moesson duurt meestal van oktober tot februari, in sommige delen van het land begint het in augustus. Door de overstromingen in Jakarta en omgeving zijn in januari al 66 mensen om het leven gekomen.