Doden door overstromingen in Jakarta

Bij overstromingen als gevolg van hevige regen op oudejaarsavond zijn in Jakarta zeker vier doden gevallen. De regens duren nog dagen, vrezen de autoriteiten. Ze willen daarom opvang regelen voor mensen die hun huizen moeten verlaten. Onder de slachtoffers is een ouder echtpaar dat niet op tijd weg kon, toen hun woning plotseling onder water liep. Aan de rand van de metropool zouden meer slachtoffers zijn gevallen door aardverschuivingen.

In grote delen van Jakarta is uit veiligheidsoverwegingen de stroom afgesloten. De overstromingen zouden de ergste sinds begin 2013 zijn. Toen verloren tientallen mensen het leven. In de Indonesische hoofdstad en omgeving wonen naar schatting 30 miljoen mensen. De stad aan zee zinkt weg en kampt al lang met overstromingen. President Joko Widodo overweegt elders een nieuwe hoofdstad te laten bouwen.