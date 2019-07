Doden door onweer Pakistan

Zwaar onweer heeft in het zuiden van Pakistan aan zeker 16 mensen het leven gekost. Onder andere de miljoenenstad Karachi werd getroffen door zware regenval door de moesson.

In de stad stierven 9 mensen, voornamelijk als gevolg van elektrocutie. Elders in het gebied stierven 7 mensen door blikseminslag. De straten in Karachi kwamen onder water te staan terwijl het treinverkeer tot stilstand kwam.

De nationale rampenbestrijding waarschuwde voor overstromingen in het noorden en zuiden van Pakistan vanwege nieuwe hevige regenval die wordt verwacht.