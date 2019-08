Doden door onweer in zuiden van Polen

Zeker vier toeristen zijn om het leven gekomen door zwaar onweer in het Tatra-gebergte in Polen en Slowakije. De bliksem zou onder meer zijn ingeslagen in een groot kruis in de buurt van de onder toeristen populaire plaats Zakopane, berichten Poolse media. Er vielen minstens 22 gewonden.

„Er zijn zeer veel mensen geraakt door de bliksem bij het kruis op de berg Giewont” , zegt een functionaris van de reddingsdienst die met vier helikopters en veel reddingswerkers actief is in het gebied.

De Poolse zender TVN24 meldt dat veel wandelaars in de buurt waren toen het kruis werd geraakt door de bliksem. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt.

In andere delen van het Tatra-gebergte hield het noodweer ook huis. Op de grens van Polen met Slowakije zorgde blikseminslag ervoor dat een man in een ravijn stortte, met de dood tot gevolg. Zijn wandelpartner, een Tsjechische vrouw, raakte gewond.

Het slechte weer in het gebied zorgde eerder ervoor dat twee speleologen vast kwamen te zitten in de grootste diepste grot van Polen, de Wielka Śniezna. Over hun toestand is nog geen duidelijkheid. De onderzoekers zijn ingesloten doordat een deel van de grot is volgelopen met regenwater.