Doden door ongeval toeristenbus Malta

Zeker twee toeristen zijn om het leven gekomen door een ongeval met een toeristenbus in Malta. Zes andere mensen raakten ernstig gewond, bericht de krant Times of Malta. Dat gebeurde naar verluidt toen de dubbeldeksbus in Żurrieq onder laaghangende takken van een boom reed.

De slachtoffers zaten volgens bronnen van de krant de krant op het open bovendek van de bus. Zij werden geraakt door de takken. Een 62-jarige Belgische man en een Spaanse vrouw (37) overleden ter plekke.

De zes mensen met ernstige verwondingen komen onder meer uit Groot-Brittannië, Duitsland en Italië, melden de autoriteiten. De nationaliteit van één van de slachtoffers is nog onbekend. In totaal moesten 50 mensen worden behandeld aan hun verwondingen. Premier Joseph Muscat heeft de nabestaanden van de overleden slachtoffers gecondoleerd.