Doden door ongeval met vrachtwagen Roemenië

Door een ongeval met een vrachtwagen zijn in Roemenië negen mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zaten in de laadruimte van de vrachtwagen die waarschijnlijk door een kapotte band in een rivier stortte. Dat gebeurde in de buurt van de plaats Piatra Neamt.

Doordat de laadruimte geen ramen had, zaten de bosarbeiders als ratten in de val. Slechts een van hen wist levend maar zwaargewond uit het voertuig te komen. De vrachtwagen, met geïmproviseerde banken in de laadruimte, mocht officieel geen personen vervoeren.