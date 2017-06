Doden door ongeval met kabelbaan in India

Zeker zeven mensen zijn om het leven gekomen door een ongeval met een kabelbaan bij een populaire wintersportbestemming in het noorden van India. De gondel met de slachtoffers, onder wie toeristen en een gids, stortte volgens Indiase media de diepte in.

De autoriteiten onderzoeken nog hoe het ongeval in Gulmarg kon gebeuren. De Hindustan Times berichtte dat in eerste instantie werd gedacht dat een boom op de kabel was gevallen. Het is echter ook mogelijk dat een toren bezweek waaraan kabels zijn bevestigd.

De zogeheten Gulmarg Gondola is een onder toeristen populaire attractie. Het is een van de hoogste en langste kabelbanen op het continent, die in de winter ook door skiërs wordt gebruikt.