Doden door omvallen boom tijdens „Florence”

Zeker twee mensen zijn omgekomen toen tijdens orkaan Florence een boom op hun huis viel in Wilmington (North Carolina). Het gaat om een moeder en haar kind, bericht CNN. De vader raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De brandweer in de kustplaats moet eigenlijk in de kazerne blijven vanwege de harde wind. Brandweerchef Buddy Martinette zei dat dat beleid feitelijk wordt genegeerd. Brandweerlieden zouden gewoon doorgaan met het redden van mensen.

Lokale media berichten dat in Pender County een vrouw is overleden aan een hartinfarct. De hulpdiensten konden haar niet bereiken omdat omgewaaide bomen de wegen blokkeerden. Het is voor zover bekend de eerste keer dat de autoriteiten bevestigen dat mensen zijn omgekomen door de storm.