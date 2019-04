Doden door noodweer Rio de Janeiro

Zeker tien mensen zijn in het Braziliaanse Rio de Janeiro om het leven gekomen door zware regenval. Lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen. De burgemeester beschrijft de situatie als „volstrekt abnormaal”.

De afgelopen 24 uur is in Rio de Janeiro 106 millimeter neerslag gevallen, meldt Weeronline. De dag ervoor viel al 50 millimeter. Normaal valt in heel april zo’n 70 millimeter neerslag.

In het bergachtige Rio leidt die hoeveelheid neerslag al snel tot overstromingen. Een vrouw en haar zevenjarige kleindochter overleden toen een taxi werd meegesleurd door een modderstroom. Ook de taxichauffeur kwam daarbij om het leven. Twee andere vrouwen werden in een sloppenwijk bedolven onder een laag modder.

„Deze regenval is volstrekt abnormaal voor deze tijd van het jaar”, zegt burgemeester Crivella van Rio de Janeiro. „Niemand verwachtte deze hoeveelheid neerslag op dit moment.” Crivella heeft maandagnacht lokale tijd de noodtoestand uitgeroepen. Verschillende grote verkeersaders zijn afgesloten, een deel van de stad zit zonder stroom. De meeste scholen zijn gesloten en veel mensen gaan niet naar hun werk om te voorkomen dat ze vast komen te zitten in het water.

In januari kwamen ook al zeven mensen in Rio de Janeiro om het leven door een zware storm. Volgens burgemeester Crivella zijn ingrijpende maatregelen nodig om de miljoenenstad bestand te maken tegen dergelijk noodweer.

Ook woensdag zijn er nog buien in Rio de Janeiro. Vanaf donderdag neemt de kans op buien af.